Пять категорий россиян, которых освободили от уплаты за капремонт

Согласно российскому законодательству, с 2015 года почти все граждане РФ должны платить взносы на капитальный ремонт жилого дома — соответствующая строка есть в платежных квитанциях ЖКХ. Однако есть категории россиян, которые освобождены от уплаты, пишет издание Isvest.
От обязательных взносов на ремонт освобождены:
- лица 80 лет и старше;
- граждане, проживающие в аварийном жилье, которое планируется снести;
- граждане в домах, расположенных на территории, в будущем предназначенной для нужд государства. Например, если на месте вашего дома хотят построить шоссе;
- собственники жилья, не внесенного в региональную программу капремонта;
- квартиросъемщики и лица, проживающие в муниципальном жилье.
Кроме того, есть лица, для которых законом установлена 50% льгота при плате за капремонт. К ним относятся:
- члены семей ветеранов ВОВ;
- инвалиды 1-й и 2-й группы и граждане, имеющие детей-инвалидов;
- пенсионеры старше 70-ти лет, проживающие одни;
- пострадавшие при аварии на ЧАЭС;
- инвалиды и ветераны боевых действий;
- льготники, которые определяются региональной властью.
Остальные россияне обязаны платить за капитальный ремонт. Это подтвердило решение Верховного суда в июне 2019 года. Иначе сумма долга и пени будут накапливаться, последуют другие штрафы и суд арестует счета.
Ранее сообщалось, что жильцам дали право контролировать капремонт.