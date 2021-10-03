Пять категорий россиян, которых освободили от уплаты за капремонт

Согласно российскому законодательству, с 2015 года почти все граждане РФ должны платить взносы на капитальный ремонт жилого дома — соответствующая строка есть в платежных квитанциях ЖКХ. Однако есть категории россиян, которые освобождены от уплаты, пишет издание Isvest.

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От обязательных взносов на ремонт освобождены:

- лица 80 лет и старше;

- граждане, проживающие в аварийном жилье, которое планируется снести;

- граждане в домах, расположенных на территории, в будущем предназначенной для нужд государства. Например, если на месте вашего дома хотят построить шоссе;

- собственники жилья, не внесенного в региональную программу капремонта;

- квартиросъемщики и лица, проживающие в муниципальном жилье.

Кроме того, есть лица, для которых законом установлена 50% льгота при плате за капремонт. К ним относятся:

- члены семей ветеранов ВОВ;

- инвалиды 1-й и 2-й группы и граждане, имеющие детей-инвалидов;

- пенсионеры старше 70-ти лет, проживающие одни;

- пострадавшие при аварии на ЧАЭС;

- инвалиды и ветераны боевых действий;

- льготники, которые определяются региональной властью.

Остальные россияне обязаны платить за капитальный ремонт. Это подтвердило решение Верховного суда в июне 2019 года. Иначе сумма долга и пени будут накапливаться, последуют другие штрафы и суд арестует счета.