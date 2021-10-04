В ряде регионов вырастет зарплата

По итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата увеличится у жителей Москвы, Тамбовской области, Санкт-Петербурга, а также в Калмыкии и Забайкальского края. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го.

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Наиболее высокие темпы роста ожидаются в Москве и Тамбовской области — они достигнут 9,8 процента. Согласно данным Росстата, в январе текущего года средняя зарплата в этих регионах составляла 93 тысячи и 29 тысяч рублей соответственно.

Далее следует Санкт-Петербург — заработки горожан увеличатся на 9,5 процентов относительно январских 66 тысяч рублей, а также Калмыкия и Забайкальский край ( плюс 9,1 процента от 30,5 тысячи и 45,3 тысячи соответственно). На третьей строчке разместился Дагестан: там зарплаты вырастут на девять процентов относительно 28 тысяч рублей.

Худшая динамика заработков граждан наблюдается в Коми: прирост окажется ниже инфляции и составит четыре процента.

При этом в абсолютных величинах наиболее высокие показатели номинальной зарплаты (свыше 90 тысяч рублей в месяц) ожидаются в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Москве, Магаданской и Сахалинской областях и в Камчатском крае. Наименьшие (ниже 32 тысяч рублей в месяц) — в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области.