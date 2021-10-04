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Россиянам объяснили, чем опасны платежи с чужой банковской карты

News.ruиещё 3
39 минут назад

Оплата счетов и покупок чужой банковской картой является нарушением закона. Пластиковая карта на имя конкретного держателя является собственностью выпустившего её банка, попытка воспользоваться ею расценивается как мошенничество. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал залуженный юрист России Иван Соловьёв.

Юрист предупредил об опасности платежей с чужой карты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам юриста, неприятные инциденты могут произойти, к примеру, в случае потери владельцем карты. При этом сама карта не является собственностью физического лица, она принадлежит организации, которая её выпустила. Человек же является собственником расчётного счёта, приложением к которому является карта.

Соответственно, если кто-то найдёт чужую банковскую карту, никаких операций по ней совершать не следует. Её необходимо сдать в банк или представителю торговой сети, если находка совершена в магазине.

Попытки воспользоваться чужой картой противозаконны и грозят уголовным наказанием. Даже при бесконтактной оплате современные средства видеонаблюдения позволяют установить время, место и личность человека, использующего чужой «пластик». Такого человека легко обвинить в мошенничестве, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Сбербанке сделали доступной услугу получения кредита через банкоматы компании. Теперь зарплатные клиенты смогут получить от 30 тыс. до 5 млн рублей, остальным доступна сумма до 3 млн рублей. Данный вид услуги предоставляется через банкоматы с сенсорным экраном.
Личный счет,Иван Соловьев,Сбербанк России,
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