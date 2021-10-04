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В России определили регионы с самыми высокими зарплатами

Елена Прошина
46 минут назад

Самую высокую заработную плату в России получают работники в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве, а самую низкую — в Элисте, Нальчике и Грозном. Об этом свидетельствуют данные исследования уровня зарплат в разных регионах и городах России, пишет РИА Новости.

В России определили регионы с самыми высокими зарплатами
Фото: ТАССТАСС

Города в рейтинге распределены по отношению средней зарплаты к потребительской корзине. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за первое полугодие 2021 года.

Лидером рейтинга стал город Салехард, столица Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь на одну среднюю зарплату можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. Однако по абсолютной зарплате с результатом 106 тысяч рублей в месяц Салехард слегка уступает Москве и Анадырю. Специалисты в Южно-Сахалинске в среднем получают почти 100 тысяч рублей в месяц.

Среди лидеров рейтинга также оказались Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, Магадан, Сургут, Мурманск и Тюмень.

В самом конце рейтинга расположился ряд городов из южных регионов России. В целом крайне низкая средняя зарплата отмечается в Элисте, Грозном, Нальчике, Иваново, Таганроге, Майкопе и во Владикавказе. В 14 городах чистая средняя зарплата в первом полугодии этого года была ниже 35 тысяч рублей. По словам аналитиков, во многом невысокие показатели в этих городах объясняются относительно слабой экономикой этих регионов и низким уровнем официальных заработных плат.

Личный счет,Экономика России,РИА Новости,
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