Банкам запретят взымать долги с соцвыплат

Банки теперь не смогут списывать долги россиян с социальных выплат. Соответствующий законопроект будет одним из наиболее приоритетных на заседании Государственной думы в октябре. Об этом пишут «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

По информации издания, авторами этой инициативы выступили первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов и Андрей Исаев. Они предлагают запретить банкам списывать в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту единовременных выплат, которые государство предоставляет населению в качестве меры социальной поддержки.

Кроме того новый законопроект усиливает защиту социальных выплат от списания по исполнительным документам судов. В перечень доходов, которые не могут попасть под взыскание, войдут все социальные выплаты, которые осуществляет государство на основании актов президента и правительства. Среди них денежные средства, выплачиваемые беременным женщинам и малоимущим гражданам.

Однако часть социальных выплат всё же может быть использована для погашения долгов. Для этого должник обязан дать свое добровольное согласие.