До ₽450 тысяч: топ-4 высокооплачиваемые профессии на удаленке

Разработчику, использующему язык программирования Golang, готовы платить на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Golang — до 450 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю: опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений, писать надежный код и проводить его проверку», – сообщают авторы исследования.

Исследование также показало, что специалисту по тендерам могут ежемесячно платить до 300 тысяч рублей. Среди требований от соискателя – высшее образование, знание законодательства в области проведения конкурсных торгов, умение работать с тендерной документацией и вести переговоры, а также аналитические способности и самоорганизованность.

Представители творческих профессий также могут рассчитывать на большой оклад. В частности, главный дизайнер интерьера может зарабатывать до 150 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуется высшее профильное образование, опыт работы в высоком ценовом сегменте от трех лет, портфолио, владение программным обеспечением, а также внимательность к деталям.

До 100 тысяч рублей могут платить оценщику. Ему необходимо иметь высшее образование и квалификационный аттестат. Также среди требований – участие в профессиональной саморегулируемой организации. Сотрудник должен будет составлять отчеты по оценке движимого и недвижимого имущества и бизнеса.