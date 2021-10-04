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Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобиля Lada

Лера Букина
1 час назад

В России зафиксировано 188 фишинговых сайтов, которые выдают себя за официальные ресурсы «АвтоВАЗа». Они предлагают принять участие в розыгрыше автомобиля Lada, заявил РИА Новости директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобиля Lada
Фото: ТАССТАСС

«Схема мошенничества устроена просто: на сайте, дизайн которого схож с сайтом Lada, жертве предлагается выбрать подарочную коробку, где спрятан приз. Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль. Мошенники обещают доставить новую машину за пять–семь дней», – рассказал эксперт.

Для получения приза предлагается переслать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через WhatsApp. После того, как человек «завершает регистрацию», его перенаправляют на ресурсы с сомнительным и вредоносным контентом, который может заразить устройство.

Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

В Bi.Zone рекомендуют проверять сведения о розыгрышах на официальном сайте компании. Как отметил Волошин, при отсутствии подтверждения на официальном ресурсе нужно проинформировать об обмане компанию.

«Также пристальное внимание стоит уделять ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи», – добавил Волошин.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать в своих мошеннических схемах сервисы Apple Pay и Google Pay. Преступники сообщают клиентам банка о том, что их деньги якобы пытаются украсть, поэтому их необходимо зачислить на «безопасную» карту. Граждан убеждают привязать карту мошенника к своему смартфону. Для этого просят использовать банкомат с NFC-считывателем, в котором нет необходимости предъявлять «пластик». Человек прикладывает телефон с Pay-сервисом и зачисляет деньги на «защищенную» карту. Однако деньги зачисляются мошеннику, так как у него находится физическая карта.

Личный счет,Евгений Волошин,Google,Apple,Автоваз,РИА Новости,
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