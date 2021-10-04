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Выплаты россиян защитят от списаний

Алиса Селезнёва
1 час назад

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о запрете кредитным организациям списывать долги россиян с социальных выплат. Об этом пишут «Известия».

Выплаты россиян защитят от списаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторами законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» являются первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов и Андрей Исаев.

В документе отмечается, что все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства, будут внесены в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание. При этом граждане смогут погашать этими деньгами свои долги, но только с письменного согласия. Также за ними останется право вернуть эти средства в случае возникновения «сложной жизненной ситуации».

«Если жизненная ситуация изменилась и гражданину потребовался возврат списанных средств социальных выплат, он сможет обратиться к банку с таким заявлением в течение 14 дней после списания. А банк обязан в течение трех рабочих дней возвратить эти денежные средства на банковский счет гражданина», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В думских фракциях уже заявили о поддержке инициативы, отметив, что россияне, которым положены социальные выплаты, «должны сами распорядиться ими, сами оценить, на что их потратить».

Выплаты на детей вырастут в 2022 году

В соответствии с указами, подписанными президентом Владимиром Путиным, в России была сделана единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей всем пенсионерам. Также единовременные выплаты получили военнослужащие и семьи, где дети этой осенью пошли в школу.

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