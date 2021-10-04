Выплаты россиян защитят от списаний

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о запрете кредитным организациям списывать долги россиян с социальных выплат. Об этом пишут «Известия».

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В документе отмечается, что все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства, будут внесены в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание. При этом граждане смогут погашать этими деньгами свои долги, но только с письменного согласия. Также за ними останется право вернуть эти средства в случае возникновения «сложной жизненной ситуации».

«Если жизненная ситуация изменилась и гражданину потребовался возврат списанных средств социальных выплат, он сможет обратиться к банку с таким заявлением в течение 14 дней после списания. А банк обязан в течение трех рабочих дней возвратить эти денежные средства на банковский счет гражданина», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В думских фракциях уже заявили о поддержке инициативы, отметив, что россияне, которым положены социальные выплаты, «должны сами распорядиться ими, сами оценить, на что их потратить».