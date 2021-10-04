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Когда могут оштрафовать за курение на балконе

Лера Букина
37 минут назад

Привлечь соседа к административной ответственности за курение на собственном балконе или лоджии нельзя. Однако при нарушении противопожарных правил его можно привлечь к административной ответственности по ст.20.4 КоАП РФ, которая предполагает, в том числе, наложение штрафа от 2 до 3 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» заявил юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.

Когда могут оштрафовать за курение на балконе
Фото: ТАССТАСС

Также запрещается курить в помещениях общего пользования многоквартирных домов, например, в лифтах и тамбурах. Размер штрафа составляет от 500 до 1 500 рублей, отметил Иванов.

По правилам противопожарного режима, нельзя использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В зданиях, где живут люди, нельзя оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.).

«Данные требования напрямую не запрещают курение на балконах (лоджиях) квартир, но являются основанием для привлечения курильщика к ответственности в случае возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества либо причинения вреда здоровью человека, причиной которых явились брошенный вниз окурок или вылетевшая горящая искра, попавшие на балкон или в открытое окно другого помещения», — указал юрист.

Ранее сообщалось, что в октябре Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий тратить детские пособия на алкоголь, сигареты и ряд других товаров.

Личный счет,Евгений Иванов,Госдума,
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