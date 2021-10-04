Топ-6 регионов с растущими зарплатами

По итогам 2021 года больше всего зарплаты вырастут в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Калмыкии, Забайкалье и Дагестане. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го, подготовленный Минэкономразвития.

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Ожидается, что в Москве и Тамбовской области к концу этого года зарплаты увеличатся на 9,8%. За ними следуют Санкт-Петербург, где жителям будут платить больше на 9,5%, а также Калмыкия и Забайкальский край, где зарплаты вырастут на 9,1%. В Дагестане зарплаты увеличатся на 9%.

В Коми по итогам года рост зарплат будет самым маленьким (+4%).

«В 2020 году номинальная заработная плата росла во всех субъектах Российской Федерации. <...> В 2021 году данная тенденция сохранится во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в прогнозе.

В абсолютных величинах самый высокий уровень номинальной заработной платы (более 90,0 тысяч рублей в месяц) прогнозируется в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае. Наименьший уровень (ниже 32 тысяч рублей в месяц) ожидается в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области.

Разницу между максимальной зарплатой (Чукотский автономный округ — 130 тысяч рублей) и минимальной (Ивановская область — 31 тысяча рублей) оценили в 4,2 раза.

К 2024 году номинальная зарплата больше всего должна повыситься в Алтайском крае (на 7,6% по консервативному варианту прогноза и на 8% - по базовому). Затем идут Воронежская область (на 7,7% и на 8,0% соответственно), Ярославская область (на 6,4% и на 8,5% соответственно), Республика Башкортостан (на 4,8% и на 9,0% соответственно), Новосибирская область (на 7,0% и на 9,0% соответственно), Дагестан (на 7,9% и на 9,6% соответственно) и Калмыкия (на 9,7% и на 9,8% соответственно).