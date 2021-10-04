«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в магазинах

Торговые точки сетей «Пятерочка» и «Магнит» после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизили цены на продукты в Московской области. Об этом сообщили в ведомстве.

«После предупреждений от Московского областного УФАС России торговые сети сообщили об уменьшении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где у них доминирующее положение. На данный момент стоимость этих продуктов составляет не более, чем установленная в муниципалитетах, в которых доминирующего положения у компаний нет», — уточняется в материале ведомства.

Напомним, в конце сентября этого года ФАС вынесла в отношении «Пятерочки» и «Магнита» предупреждение о снижении цен на продукты в Московской области. По информации ведомства, в ряде муниципальных образований, где торговые сети занимают доминирующее положение, цены на пшеничную муку, хлеба, куриное мясо и свинину более чем на 10% превышали введенные в городских округах, в которых признаков доминирующего положения не было.