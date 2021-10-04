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«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в Подмосковье после проверки ФАС

Анна Безрукова
54 минуты назад

Торговые точки сетей «Пятерочка» и «Магнит» после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизили цены на продукты в Московской области. Об этом сообщили в ведомстве.

«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в магазинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в адрес АО "«Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») от Московского областного УФАС России были вынесены предупреждения о необходимости прекращения необоснованного завышения розничных цен на продукты питания социальной значимости.

«После предупреждений от Московского областного УФАС России торговые сети сообщили об уменьшении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где у них доминирующее положение. На данный момент стоимость этих продуктов составляет не более, чем установленная в муниципалитетах, в которых доминирующего положения у компаний нет», — уточняется в материале ведомства.

Отмечается, что ФАС России продолжит осуществлять непрерывный мониторинг и сравнительный анализ цен на продукты питания, отмечается в сообщении.

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Напомним, в конце сентября этого года ФАС вынесла в отношении «Пятерочки» и «Магнита» предупреждение о снижении цен на продукты в Московской области. По информации ведомства, в ряде муниципальных образований, где торговые сети занимают доминирующее положение, цены на пшеничную муку, хлеба, куриное мясо и свинину более чем на 10% превышали введенные в городских округах, в которых признаков доминирующего положения не было.

Личный счет,"Магнит",Тандер,ФАС,
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