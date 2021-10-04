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В России предрекли резкое снижение цен на подсолнечное масло

Lenta.ruиещё 1
57 минут назад

Среднегодовая цена подсолнечного масла у российских производителей в следующем году может резко снизиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Sberbank CIB Investment Research.

В России предрекли резкое снижение цен на подсолнечное масло
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аналитики предрекают, что стоимость продукции подешевеет до 70,5 рубля за килограмм, что на 19 процентов ниже уровня текущего года — 87 рублей за килограмм. На это повлияет, в частности, введенная в сентября 2021 года переменная экспортная пошлина.

Также отмечается, что на фоне высоких мировых цен на растительные масла посевные площади под подсолнечником в России выросли за год на 13 процентов, до рекордных 9,6 миллиона гектаров. В свою очередь урожайность этой культуры может вырасти на шесть процентов, до 16,9 центнера с гектара, а выпуск масла — до 6,6 миллиона тонн в сезоне 2021-2022 сельхозгода.

«В среднесрочной перспективе, 2022-2025 годы, посевные площади и урожайность подсолнечника будут расти в среднем на 1,7 процента в год, что примерно в два раза ниже темпов роста в предыдущие пять лет», — говорится в исследовании.

При этом производство подсолнечного масла к концу указанного периода вырастет до 8 миллионов тонн в год, из них 80 процентов прироста может быть направлено на увеличение экспорта, 14 процентов — на рост внутреннего потребления, а шесть процентов уйдет в наращивание переходящих запасов.

12 августа сообщалось, что стоимость подсолнечного масла ускорилась в России с 3 по 9 августа по сравнению с предыдущей неделей. В 30 российских регионах товар стал дороже на 0,1-1 процента, в шести субъектах — на 1,1-4 процента.

Личный счет,Сбербанк КИБ,РИА Новости,
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