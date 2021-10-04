Как досрочно погасить ипотеку: советы экспертов

Средняя продолжительность ипотеки увеличилась в первой половине 2021 года составила 20,9 года для новостроек и 20 лет – для вторичного жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

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Перед тем, как заключать ипотечный договор, нужно понять, позволяет ли он гасить кредит досрочно, заявил изданию управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. Он отметил, что существует два типа таких договоров: с досрочным погашением и без него.

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Согласно статье 11 ФЗ 353-ФЗ, заемщик должен обратиться с запросом о досрочном погашении ипотеки либо с письменным заявлением в офис банка, в котором был взят кредит, либо направить соответствующий запрос через личный кабинет интернет-банкинга, указал Дмитрий Сысоев, аналитик сервиса Brobank.ru.

Период с момента обращения клиента до фактического закрытия договора указывается в договоре займа, однако он не может превышать 30 суток. Затем необходимо внести определенную сумму для погашения долга. Эксперт обратил внимание на два нюанса в данном случае: первый связан с комиссией за перевод, которую клиент должен оплачивать отдельно. Если ее удержат из суммы, указанной банком, то ее будет недостаточно для погашения кредита. Соответственно, в операции будет отказано. Второй нюанс связан со сроком зачисления денег на счет для их списания. Он может составлять пять рабочих дней. Если средства не поступят на счет до назначенного момента, операция будет отменена. Сысоев рекомендует проверять, была ли успешно выполнена процедура досрочного погашения ипотеки. Гражданам следует все запросы и заявления формировать письменно с получением копии, завизированной сотрудником банка, советует аналитик.

Также отмечается, что при частичном досрочном погашении ипотеки и при предоставлении банком выбора у заемщика есть возможность сократить срок договора или уменьшить обязательный платеж. При желании сократить итоговую переплату следует уменьшать срок. При необходимости сократить ежемесячную долговую нагрузку нужно уменьшить размер платежа.

«Практика показывает, что в большинстве случаев кредитор не предоставляет выбора, уменьшая платеж», — заявил специалист.

По словам Паюшина, после погашения самой ипотеки нужно погасить запись об ипотеке в Росреестре. Чаще всего это делают за три дня. Заемщик это может сделать как самостоятельно, но со сбором дополнительных документов, либо через банк.

В банке заемщик сначала гасит страховку по кредиту, потом процент по ипотеке и только после этого — сам кредит, указал Владимир Тарасов, член Ассоциации юристов России. Он отметил, что в кредитной организации заемщику должны дать заявление именно на досрочное погашение ипотеки, так как случается, что клиенты просто кладут деньги на депозит, откуда ежемесячно списываются деньги, однако процент по займу остается.