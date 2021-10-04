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Часть россиян предложили освободить от подоходного налога

Лера Букина
28 минут назад

Россияне, зарабатывающие не больше 20 тысяч рублей в месяц, должны быть освобождены от подоходного налога. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.

Часть россиян предложили освободить от подоходного налога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня уже первый шаг сделан, когда те, кто получает больше пяти миллионов рублей в год, платят подоходный налог не 13%, а 15%. В этом направлении надо двигаться дальше, полностью освобождая от подоходного налога тех, кто получает меньше 20 тысяч рублей в месяц», — заявил он.

Как отметил депутат, в России на протяжении нескольких лет не меняли законодательство в части подоходного налога. Он выразил уверенность, что рано или поздно это произойдет.

Напомним, с января 2021 года в России повысился НДФЛ до 15% для граждан, чей заработок составляет более пяти миллионов рублей в год. Такая мера позволит принести в бюджет страны дополнительные 60 миллиардов рублей. Средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в России предложили перенести сроки оплаты земельного, транспортного и имущественного налогов для физических лиц. Сдвиг произойдет с декабря на сентябрь, оплату необходимо будет внести на три месяца раньше. Соответствующий проект подготовили депутаты «Единой России» от Владимирской области. Государственная дума планирует рассмотреть его в октябре.

Личный счет,Ярослав Нилов,Единая Россия,Госдума,
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