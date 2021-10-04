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Траты россиян на животных выросли

Лера Букина
1 час назад

68% опрошенных россиян заявили, что их минимальные затраты на всех домашних животных обычно достигают 2 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ.

Траты россиян на животных выросли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2019 году граждане в среднем тратили на 500 рублей меньше, чем сейчас. Лишь 4% респондентов тратят на домашних питомцев более 5 тысяч рублей в месяц. Самые большие траты – среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

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Согласно итогам предыдущей переписи населения, в России было около 55 млн домохозяйств. Об этом свидетельствуют данные портала госстатистики ЕМИСС.

Домашние животные есть почти у 49% российских семей, это на 5% больше, чем в 2019 году. Из этого следует, что в общей сложности траты всех домохозяйств в России, в которых есть питомцы, составляют около 54 млрд рублей в месяц. В 2019 году этот показатель был на уровне 36 млрд рублей.

Больше всего средств уходит на корма, ветеринарные товары и услуги. Так, 75% опрошенных хозяев покупали пищевые добавки животным, 44% пришлось потратиться на лекарства и консультации ветеринара.

В период пандемии за помощью к докторам владельцы домашних животных стали обращаться реже – за 2 года этот показатель сократился с 46 до 38%. Спрос на сопутствующие товары для животных увеличился – 37% владельцев питомцев приобретали одежду, аксессуары и игрушки.

«За пандемию увеличились расходы на одежду, аксессуары, игрушки для животных. Это связано в том числе с ростом числа владельцев животных, ведь для нового члена семьи одномоментно закупаются все вещи, чтобы быт животного был максимально комфортным и веселым. Рынок зоотоваров и услуг оказался в числе отраслей, наименее пострадавших от пандемии», — заявила эксперт аналитического центра НАФИ Мария Карпова.

Ранее сообщалось, что владельцы домашних питомцев должны возмещать материальный и моральный ущерб тому, кто пострадал из-за их животного. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева. По словам юриста, региональные власти сами устанавливают меры ответственности для владельцев домашних питомцев. Если собака причинила вред чужому имуществу в Москве, владелец будет обязан выплатить штраф до тысячи рублей и компенсировать вред. Штраф до двух тысяч рублей назначат тем, кто нарушит правила выгула собаки или ее содержание в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов. Уклонение от прививки против бешенства может обойтись хозяевам животного в три тысячи рублей или менее.

Личный счет,Мария Карпова,газета "Известия",
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