Россияне откажутся от накоплений

Реальная доходность большинства вкладов в России до конца года будет отрицательной или близкой к нулю. В этой связи россияне начнут тратить свои накопления, а не сберегать. Об этом говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР.

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Согласно данным Центробанка, по итогам третьей декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, увеличилась с 6,15% до 6,33%. Также зафиксировано ускорение инфляции на 27 сентября - до 7,26% в годовом выражении. Из этого следует, что сегодня доходность вкладов является отрицательной.

«Ситуация на рынке вкладов до конца года существенно не улучшится. Вряд ли переломит тренд и дальнейший рост ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой. Мы полагаем, что до конца года ключевая ставка вырастет как минимум до 7,25%, а максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках — до 6,8-7%», — указали аналитики.

Если годовая инфляция выше 7%, реальная доходность большинства вкладов в такой ситуации является отрицательной, либо близкой к нулю.

«В таких условиях граждане, вероятно, предпочтут не сберегать, а тратить, в том числе на товары длительного пользования, ремонт или отдых, считая, что в будущем они подорожают еще больше, а доходность вкладов будет несоизмерима с увеличением цен», — отметили эксперты.

Существенного притока средств населения в банки до конца года не произойдет, полагают аналитики. Они считают, что граждане будут перемещать уже вложенные деньги на срочные депозиты по мере повышения доходности. При этом колебания общих сумм в банковской системе будут минимальными. В агентстве прогнозируют рост не более чем на 2-3% остатков на счетах физлиц в банках по итогам года. В 2020 года показатель был на уровне 4,2%.