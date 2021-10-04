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Доля просроченных кредитов россиян сократилась до исторического минимума

RB.ru
1 час назад

Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам августа 2021 года сократилась на 0,1 процентного пункта — до 4,4%, установив новый исторический минимум, следует из материалов Центрального Банка.

Доля просроченных кредитов россиян сократилась до исторического минимума
Фото: HANK50 / ShutterstockHANK50 / Shutterstock

Предыдущий раз минимум этого показателя обновлялся перед началом пандемии коронавируса, 1 января 2020 года, тогда он снижался до 4,46%. Затем на фоне ограничений, вызванных эпидемиологической обстановкой, в течение следующих восьми месяцев последовал опережающий рост просроченных кредитов.

При этом в денежном выражении объем просроченной задолженности к началу сентября 2021 года вырос с 1,022 трлн рублей до 1,025 трлн рублей. Такая разнонаправленная динамика объясняется тем, что россияне продолжают брать кредиты ускоренным темпами. Исторический максимум этого показателя наблюдался в мае 2021 года, когда просроченные долги россиян достигли 1,031 трлн рублей.

По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на 1 сентября составили рекордные 23,1 трлн руб., увеличившись за месяц на 2,1%.

Личный счет,Центральный банк России,
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