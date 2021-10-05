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Российские банки увеличивают ставки по вкладам

Елена Прошина
25 минут назад

Банки в России приступили к массовому повышению процентных ставок по депозитам и сберегательным счетам для граждан, сообщает ТАСС.

Банки подняли ставки по вкладам
Фото: ТАССТАСС

Это произошло после роста ключевой ставки Центробанка РФ. Максимальная ставка по рублевым вкладам в некоторых кредитных организациях сегодня может превышать 7%, однако для этого требуется соблюсти некоторые условия.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов россиян в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33% с 6,15% во второй декаде. Рекордно низкий показатель средней ставки по банковским депозитам зафиксирован в первой декаде октября 2020 года - 4,33%.

Эксперты считают, что до конца текущего года ставки будут расти. Ожидается, что этот показатель увеличится до 6,8-7%. При этом ключевая ставка ЦБ РФ поднимется как минимум до 7,25% годовых.

По мнению аналитиков, при годовой инфляции выше 7% реальная доходность большинства вкладов в настоящее время является отрицательной либо близкой к нулю.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов заявил, что вкладывать деньги в доллары и евро, пользуясь ростом курса рубля, не стоит. Хранить накопления и инвестировать сейчас выгоднее в рублях.

Личный счет,Олег Шибанов,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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