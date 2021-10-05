Конфеты Bounty могут исчезнуть с полок магазинов

Поставки шоколадных батончиков Bounty могут ограничить. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо российской структуры американской компании Mars в адрес контрагентов. Как отмечается, это связано с повышенным спросом в начале года и ограничением поставок сырья. В компании надеются, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах компании будут полностью восполнены к середине октября.

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Продажи батончиков и конфет под брендом Bounty в 2020 году оцениваются почти в 5 миллиардов рублей.

Источник издания в рознице заявил, что менеджеры Mars в неформальных разговорах связывают проблему с дефицитом кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса. Они допускают, что проблемы с поставками Bounty продлятся до 2022 года. О сложностях с недопоставками батончиков и конфет Bounty с кокосовой стружкой из-за неурожая заявил и другой собеседник издания в крупной торговой сети.

По данным Минсельхоза США, тайфуны на Филиппинах, прошедшие в конце 2020 года, повредили почти 49 миллионов кокосовых деревьев в стране. Там опасаются, что это может вызвать сокращение урожая в ближайшие два-три года.

«Мы не ожидаем дефицита продукции под брендом Bounty на полках магазинов, ситуация никак не скажется на конечном потребителе»,— заявила директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова.

Mars является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В портфель брендов входят Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др. В России шоколадные батончики выпускают на фабрике в Ульяновской области. По данным Euromonitor International, в 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России (453,15 млрд рублей общего оборота).