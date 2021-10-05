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До ₽900 в час: сколько стоят услуги репетиторов

Лера Букина
1 час назад

Больше всего денег россияне отдают за услуги репетиторов по английскому языку – в среднем одно занятие стоит 700 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сервисов «СберУслуги» и ЮKassa.

До ₽900 в час: сколько стоят услуги репетиторов
Фото: ТАССТАСС

Также выяснилось, насколько изменилось число платежей самозанятых в сфере образования во втором и третьем кварталах 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В расчет были взяты данные о платежах, которые самозанятые принимают через ЮKassa, а также данные о количестве пользователей, которые зарегистрированы на сервисе «СберУслуги».

«Наиболее высокие расценки — у репетиторов по английскому: в среднем по России это 700 рублей за одно занятие. Преподаватели по математике просят в среднем 630 рублей за урок, а по русскому языку — 560 рублей. Однако стоимость занятий выше, если речь идет о подготовке к ЕГЭ. Так, средняя цена за один урок по английскому языку — 900 рублей, по математике — 750 рублей, а по русскому — 650 рублей», — выяснили авторы исследования.

Среди тех, кто чаще всего предлагает свои услуги, - преподаватели по математике, включая алгебру и геометрию (32%). Затем следуют преподаватели по английскому (20%) и русскому (17%) языкам. В рейтинг вошли также репетиторы по информатике и обществознанию. Чаще всего клиенты ищут преподавателей по английскому, реже — по математике и русскому языку.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными предметами стали математика и иностранный язык. Таковы результаты совместного опроса Rambler&Co и сервиса «СберУслуги». Почти половина опрошенных россиян (49%) обращались к услугам репетиторов, среди них 35% делают это на постоянной основе, 10% – только перед поступлением детей в вузы, 4% – только перед экзаменами и олимпиадами. 42% ответили, что справляются без посторонней помощи, 9% планируют искать педагога в дальнейшем.

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