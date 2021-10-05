До ₽5 тысяч: дачникам напомнили о штрафах за уборку на участке

Осенью дачники начинают готовить участок к зиме, и многие сжигают накопившийся мусор и опавшую листву. Из-за неосторожного обращения с огнем можно попасть под административную или уголовную ответственность, заявил агентству «Прайм» юрист Семен Дружинин.

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Согласно обновленным в 2021 году правилам противопожарной безопасности, перед разведением костра сначала необходимо для него подготовить площадку. Она должна располагаться на расстоянии в 50 метров от ближайшей постройки, в 100 метрах от хвойного леса или отдельных хвойных деревьев и в 30 метрах от лиственного леса или лиственных деревьев. После этого необходимо отделить территорию в радиусе 10 метров от кострища противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 40 см. Также предварительно нужно очистить площадку вокруг костра от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника.

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Сжигание мусора допускается в специально выкопанной для этого яме глубиной не менее 30 см и диаметром не менее 100 см. Также можно разжечь огонь в металлической емкости с крышкой. Запрещено разводить костер для мусора, если участок расположен на торфяных почвах и в условиях особого противопожарного режима. Важно иметь рядом с костром средства пожаротушения. У человека, следящего за костром, должен быть с собой телефон.

Согласно статье 20.4 Кодекса административных правонарушений (КОАП), нарушение мер противопожарной безопасности грозит штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Штрафы повысятся до 2 и 4 тысяч рублей в условиях особого противопожарного режима. Если нарушения привели к пожару, штрафы составят 4-5 тысяч рублей. Согласно статьям 219 и 261 УК РФ, нарушитель может понести уголовную ответственность.