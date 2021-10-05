Когда нужно забирать вклад из банка: советы финансиста

Наиболее выгодными являются вклады на срок от нескольких месяцев до года. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Чем больше ставка ЦБ, тем больше ставки по вкладам. Стоит насторожиться, если проценты по вкладу сильно превышают ставку регулятора, отметил эксперт.

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«Их, как правило, предлагают небольшие банки и зачастую в них «зашивается» инвестиционный договор, а не договор на открытие/размещение вклада/депозита», – подчеркнул Коган.

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По его словам, наибольший доход предоставляют вклады, которые размещены на срок 3-12 месяцев. На этот период можно спрогнозировать движение ключевой ставки. По словам эксперта, суммы здесь особо не важны, а предложения для размещения объемов от 5 миллионов рублей в большинстве случаев исходят уже от private banking, или вип-обслуживания – там проценты могут быть чуть больше, чем у обычных продуктов.

Коган не рекомендует снимать деньги до истечения срока.

«Раньше политика банков была очень жесткой — снимать деньги до истечения сроков вложения можно было лишь с полной потерей процентов. Сейчас, после появления ряда продуктов, на которые проценты начисляются ежедневно, многие банки пересмотрели эти условия, и ставка «до востребования» в 0,1% или 0,01% годовых постепенно исчезает», – заявил финансист.

При этом Коган отметил, что доходы по вкладам не превышают инфляцию, это просто один из способов сохранить деньги с минимальными потерями.