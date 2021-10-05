Как собрать личную валютную корзину. Советы аналитика

За сентябрь рубль подорожал на 0,7% к доллару и на 2,8% – к евро. Цены на иностранную валюту сейчас очень привлекательные, заявила «Российской газете» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Она считает, что можно рассмотреть покупку доллара и евро в личную валютную корзину. Аналитик советует для нее следующую пропорцию: 50% – доллар, 20% – евро, остальное – рубли.

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Нефтяной фактор все еще влияет на российскую валюту, заявила Бодрова. В ноябре ожидается увеличение нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки, а не на 800 тысяч баррелей в сутки, как могло бы быть, если бы ОПЕК+ придерживался прогрессивного, а не базового сценария, указала эксперт. Это подняло баррель Brent до $81,70. Бодрова допускает рост до $85 в дальнейшем.

«В комплексе, октябрь для рубля должен быть вполне спокойным месяцем за счет баланса плюсов и минусов. Для доллара США это означает колебания в пределах 72-75 рублей, для евро – 83-86 рублей. В единой европейской валюте ситуация выглядит несколько более стрессовой из-за проблем на мировом валютном рынке», – отметила аналитик.