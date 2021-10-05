Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.55
Войти в почту

Россиянам посоветовали вернуть деньги в банки

Лера Букина
25 минут назад

Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику и в ближайшие месяцы будет только повышать ключевую ставку, что сделает депозиты более доходными. Так считает российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU. Он рекомендует россиянам отнести обратно в банки все деньги, которые они снимали в течение всех прошлых месяцев, когда ставка рефинансирования была на низком уровне.

Россиянам посоветовали вернуть деньги в банки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Делягин назвал возвращение сбережений на банковский счет рациональным и дальновидным решением. Если стоит выбор между фондовым рынком и депозитом, сейчас лучше сделать выбор в пользу второго варианта, поскольку в условиях высокой социально-экономической турбулентности именно надежность должна быть ключевым критерием любых инвестиций, заявил экономист.

Ранее сообщалось, что банки в России начали массово повышать процентные ставки по депозитам и сберегательным счетам. Это произошло после повышения ключевой ставки ЦБ. Максимальная ставка по рублевым вкладам в ряде кредитных организаций сегодня может превышать 7%, однако для этого требуется соблюсти некоторые условия. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов россиян в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33% с 6,15% во второй декаде.

Личный счет,Михаил Делягин,Центральный банк России,РИА "Дейта",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители