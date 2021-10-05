Россиянам посоветовали вернуть деньги в банки

Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику и в ближайшие месяцы будет только повышать ключевую ставку, что сделает депозиты более доходными. Так считает российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU. Он рекомендует россиянам отнести обратно в банки все деньги, которые они снимали в течение всех прошлых месяцев, когда ставка рефинансирования была на низком уровне.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Делягин назвал возвращение сбережений на банковский счет рациональным и дальновидным решением. Если стоит выбор между фондовым рынком и депозитом, сейчас лучше сделать выбор в пользу второго варианта, поскольку в условиях высокой социально-экономической турбулентности именно надежность должна быть ключевым критерием любых инвестиций, заявил экономист.