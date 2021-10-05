Россиянам посоветовали вернуть деньги в банки

Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику и в ближайшие месяцы будет только повышать ключевую ставку, что сделает депозиты более доходными. Так считает российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU. Он рекомендует россиянам отнести обратно в банки все деньги, которые они снимали в течение всех прошлых месяцев, когда ставка рефинансирования была на низком уровне.
Делягин назвал возвращение сбережений на банковский счет рациональным и дальновидным решением. Если стоит выбор между фондовым рынком и депозитом, сейчас лучше сделать выбор в пользу второго варианта, поскольку в условиях высокой социально-экономической турбулентности именно надежность должна быть ключевым критерием любых инвестиций, заявил экономист.
Ранее сообщалось, что банки в России начали массово повышать процентные ставки по депозитам и сберегательным счетам. Это произошло после повышения ключевой ставки ЦБ. Максимальная ставка по рублевым вкладам в ряде кредитных организаций сегодня может превышать 7%, однако для этого требуется соблюсти некоторые условия. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов россиян в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33% с 6,15% во второй декаде.