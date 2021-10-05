Владельцев вкладов предупредили о риске остаться без льгот

Россияне, у которых есть сбережения в банках, могут лишиться пособий и льгот. Об этом заявил «Аргументам и фактам» руководитель юридической компании Андрей Лихачев.

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По его словам, в зоне риска находятся такие получатели пособий и льгот от государства, как беременные женщины, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, а также родители ребенка от 3 до 7 лет, чей доход меньше прожиточного минимума.

«Министерство труда и социальной защиты РФ в своем информационном письме подчеркнуло, что речь о вкладах в среднем на сумму около 250 тыс. рублей. Но решение социальным органом о возможности назначения пособия будет приниматься с учетом всех имущественных критериев. Отмечу, что проценты по банковским вкладам относятся к доходам и в совокупности с другой прибылью, в частности, с зарплатой, пенсией, стипендией и так далее», - пояснил Андрей Лихачев.

Он также отметил, что вклады будут учитываться и в расчете субсидий и для тех, кто находится в очереди на жилье. При наличии больших вкладов в банке есть риск, что человека могут просто выписать из очереди. Также доход от вкладов может стать причиной отказа в льготе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Студентам тоже могут отказать в социальной стипендии, если окажется, что член семьи имеет депозитный вклад в банке, а полученные проценты по нему увеличивают доходность сверх величины прожиточного минимума на человека», - подчеркнул Лихачев.

Юрист напомнил, что сейчас многие данные проверяются автоматически, и банки обязаны сообщать сведения о вкладах физических лиц и полученных процентах по ним.