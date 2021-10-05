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Еще по 10 000 рублей: пенсионерам могут повторить разовую выплату

Анна Безрукова
55 минут назад

Пенсионеры в России вновь могут получить по 10 тыс. рублей. В поддержку этой инициативы уже высказался министр финансов Антон Силуанов.

Еще по 10 000 рублей: пенсионерам могут повторить разовую выплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Повторить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей россиянам пенсионного возраста президента России Владимира Путина попросили на портале Change.org.

Появившаяся в поддержку выплат петиция стала одной из наиболее популярных за весь период существования сервиса. Подписи под ней поставили к настоящему моменту уже 105 тыс. человек. При этом, чтобы петицию направили на рассмотрение в Государственную Думу, ей требуется набрать 100 тыс. голосов.

Как рассказали в правительстве, выплата в 10 тыс. рублей пенсионерам может оказаться не единственной. В частности, глава Минфина РФ Антон Силуанов уже высказался за повторение выплаты. Помимо этого, президент России Владимир Путин также отмечал, что правительство продолжит оказывать финансовую поддержку пожилым кроме выплат пенсий.

По данным издания Primpress, если инициатива дойдет до Госдумы в скором времени, то средства на карту пенсионеры смогут получить уже в конце октября.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что выплату в 10 тыс. рублей для российских пенсионеров следует повторить. При этом российский лидер подчеркнул, что она должна распространиться на все категории пенсионеров.

Также глава государства отметил, что тысяча рублей прибавки к пенсионным выплатам «проедается» инфляцией, поэтому ее недостаточно. Он уточнил, что сказал о среднем уровне инфляции в 6,5% годовых, предположив, что для пожилых людей этот показатель будет большим. Кроме этого, Владимир Путин добавил, что структура потребления у пенсионеров другая.

Личный счет,Антон Силуанов,Владимир Путин,Госдума,Минфин,
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