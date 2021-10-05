Топ-6 малоизвестных льгот по оплате ЖКХ

Портал РБК составил список малоизвестных российских льгот на услуги ЖКХ. Речь, в частности, идет о бесплатной установке счетчиков и компенсациях для представителей некоторых профессий.

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Льготы для многодетных семей

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Многодетные россияне могут воспользоваться скидкой минимум в 30 процентов на оплату воды, отопления, электричества и газа. Если в семье десять и большей детей, льгота составит 50 процентов. Регионы могут увеличить размер скидки.

Скидки для военнослужащих

Военнослужащие и их семьи получают 50-процентную скидку на оплату коммуналки по месту прописки.

Компенсация для бюджетников из сельской местности

Учителя и врачи, работающие в сельской местности, получают денежную компенсацию за уже оплаченные счета. Размер федеральной компенсации для учителей составляет 1200 рублей. В некоторых регионах власти увеличивают компенсацию до 50 процентов от суммы, указанной в платежках. Для сельских медиков размер компенсации может достигать ста процентов в зависимости от региона.

Максимальная доля расходов семьи на ЖКХ

Максимальная доля расходов семьи на услуги ЖКХ в большинстве российских регионов составляет 21 - 22 процента. Расходы семей на оплату коммуналки, превышающие эту планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов.

Скидки на капитальный ремонт для пенсионеров

Пенсионеры 70-79 лет оплачивают только половину взноса на капремонт, а с 80 лет полностью перестают его уплачивать. Скидка в 50 процентов на уплату взносов также предоставляется ветеранам труда, людям с первой и второй группами инвалидности, инвалидам войны.

Счетчики даром

Россияне имеют право на бесплатную установку счетчиков воды и электричества, а также на их замену - по мере выхода из строя старых приборов учета. Возможность бесплатной установки и замены счетчиков воды можно уточнить в водоканале и местной администрации, электросчетчиков - в энергетической компании.

Как оформить льготы

Оформить льготы можно в МФЦ, через Госуслуги или в отделе социальной защиты населения, написав заявление и предоставив необходимые документы.

Федеральным бюджетникам компенсации оформляют по месту работы, а региональные льготники могут оформить выплату в МФЦ, через Госуслуги или в соцзащите.

Юрист Елена Федорова в беседе с РБК посоветовала в первую очередь обращаться в МФЦ - там подскажут самый удобный способ оформления льготы.

Какие документы нужны для заявления

Для подачи заявления на льготу при себе необходимо иметь паспорт; документ, подтверждающий место жительства (если информация о прописке не актуальна или ее нет); документ, подтверждающий право на льготу, - справка об инвалидности, удостоверения ветерана или многодетной матери (в этом случае еще и свидетельства о рождении всех детей); справка о составе семьи; квитанции на оплату ЖКХ.