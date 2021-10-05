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Банкир Михаил Задорнов призвал россиян постыдиться брать детские пособия

Вероника Полынина
1 час назад

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов предложил сделать характер получения детских пособий заявительным, чтобы отсечь 20-25% богатых людей, которые постыдятся просить о выплатах.

Банкир Михаил Задорнов призвал россиян постыдиться брать детские пособия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Интерфакс», в ходе бюджетных чтений в Совете Федерации Задорнов выразил мнение, что детские пособия должны получать не все. Он назвал этот тезис «простым и понятным», но «труднореализиуемым политически».

Задорнов возмутился, что «очень состоятельные люди» и в 2020 году, и в 2021 году получили такие же выплаты на детей, как и «люди в регионах, для которых это вопрос жизни или смерти их семей».

«Уже во всех городах у нас QR-коды, мы что, не можем реально определить, эти люди имеют собственность, машины, какое их реальное благосостояние? Давайте простое действие - пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: "Да, я бедный, я нуждаюсь, чтобы мои дети получили 10 тысяч рублей". Простой заявительный порядок», - предложил банкир.

По мнению Михаила Задорнова, многие его коллеги «не будут писать заявление, они постыдятся», что позволит отсечь 20-25% получателей и «сосредоточить эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается».

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В 2020 году президент России Владимир Путин ввел ежемесячные выплаты на детей до трех лет в апреле-июне. Также родители получили две единовременные выплаты: в июне в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет и в декабре в размере 5 тысяч рублей на детей до 8 лет. В августе этого года выплату в 10 тысяч рублей получили родители школьников.

Личный счет,Михаил Задорнов,Владимир Путин,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Совет Федерации,
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