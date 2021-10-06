Россияне потратили соцвыплаты на смартфоны

В России в третьем квартале зафиксирован всплеск продаж смартфонов, хотя за девять месяцев 2021 года их продажи сократились в целом на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными с «Коммерсантом» поделились ретейлеры. На рост продаж могли повлиять, в том числе, соцвыплаты отдельным категориям граждан.

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В «Связном» отметили, что в третьем квартале продажи смартфонов в штуках увеличились на 30% по сравнению со вторым кварталом. В общей сложности, как подсчитала компания, в России продали 21,2 млн смартфонов на 484,6 млрд рублей, из них за третий квартал — 8,4 млн устройств на сумму 180,8 млрд рублей.

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В «Ситилинке» по итогам третьего квартала продажи смартфонов выросли на 70% в сравнении со вторым. В монобрендовой сети «МегаФона» этот показатель достиг 38%.

Это сезонная динамика, так как в этот период родители покупают смартфоны своим детям к школе, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в первом полугодии обычно продается около 40% от годовых показателей.

«Но в этом году всплеск в третьем квартале был выше обычного. Прежде всего выросли продажи смартфонов среднего ценового сегмента — 15–20 тысяч рублей», — заявил.

В компаниях не исключают того, что рост продаж связан с выплатами пособий в размере 10 тысяч рублей на школьников. Кроме того, в сентябре по 15 тысяч рублей выплатили военнослужащим и по 10 тысяч рублей – пенсионерам. Еще одна причина – выход новинок от ведущих брендов, заявил руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров.

Как отмечается, граждане часто тратят полученные от государства деньги на покупку техники. В 2020 году был зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей в первые дни июня и июля – это та сумма, которую президент РФ Владимир Путин поручил направить каждой семье с детьми от 3 до 16 лет в июне.