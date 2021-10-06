Россияне массово банкротятся

За девять месяцев этого года 137 485 граждан и ИП признаны банкротами, что в 1,8 раза больше, чем за январь–сентябрь 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса». Годом ранее рост был в 1,6 раза по отношению к такому же периоду 2019-го.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что новой процедурой банкротства через МФЦ воспользовались лишь 5 тысяч россиян.

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Москва и Московская область стали лидерами в рейтинге городов по количеству граждан-банкротов – там несостоятельными признали 7,4 тысячи и 7,3 тысячи человек соответственно.

На третьей строчке расположился Краснодарский край (6,8 тысячи), на четвертой — Санкт-Петербург (6 тысяч), следом идут Самарская (5,9 тысячи), Свердловская области (5,5 тысячи) и Башкортостан (5,3 тысячи). Замыкают десятку регионов Ростовская (4,3 тысячи), Челябинская (4,1 тысячи) и Волгоградская области (3,6 тысячи).

Процедура банкротства граждан становится все популярнее, но значительного всплеска под влиянием пандемии не произошло, отметил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Илья Торосов, замминистра экономического развития России, связывает рост числа физлиц, признанных несостоятельными, с развитием самого института банкротства и постепенным ростом доверия к процедуре.

Рост банкротств наблюдается из-за последствий пандемии и локдауна в 2020 году, а также общего падения доходов, заявил младший директор по кредитным рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его словам, пик банкротств еще впереди, а снижение числа несостоятельных граждан произойдет в течение двух-трех лет.

Действие института судебного банкротства граждан началось в России с октября 2015-го, через него несостоятельными признаны 419,7 тысячи граждан. Новую процедуру внесудебного избавления от долгов запустили в сентябре 2020-го. В рамках первого механизма граждане могут начать процедуру банкротства при долге свыше 500 тысяч рублей раз в пять лет. Затраты на участие в судебном процессе обойдутся примерно в 100 тысяч рублей или больше. Во втором случае процедура – бесплатная, необходимо подать соответствующее заявление в МФЦ. Воспользоваться схемой могут физлица с задолженностью от 50 до 500 тысяч рублей раз в 10 лет.