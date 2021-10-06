Как законно обнулить счета за ЖХК. Советы юристов

В ряде случаев организация товарищества собственников жилья (ТСЖ) может способствовать не только улучшению качества предоставленных коммунальных услуг, но и снижению сумм в платежках за счет грамотного управления общим имуществом. Как этого добиться, разбирался «Лайф».

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«Если жители дома сумеют грамотно распорядиться своим правом общей долевой собственности, то они на законных основаниях могут за счет средств пассивного дохода, получаемого ими от интернет-провайдеров, операторов сотовой связи и прочих арендаторов, оплачивать коммунальные услуги или благоустраивать придомовую территорию», - пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

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Издание отмечает, что, организовав ТСЖ, собственники квартир в доме могут распоряжаться деньгами от сдачи в аренду интернет-провайдеру или телекоммуникационной компании части крыши или стены для установки оборудования; предоставления за плату части фасада для рекламных конструкций, а также сдачи в аренду части земельного участка под домом.

Эти деньги можно как зачесть в счет ежемесячной платы за содержание жилого помещения, так и снизить взносы в счет фонда капитального ремонта, уменьшив, соответственно суммы в платежках.

«Формат ТСЖ подразумевает, что данная структура основана на общности интересов собственников, проживающих в одном доме. ( ) Логично, что такая структура может быть намного более эффективна, чем управляющие компании, которые обслуживают несколько десятков домов разом», - пояснил старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.

При этом организовать ТСЖ вполне по силам даже пенсионеру, но все будет зависеть от желания большинства собственников дома доверить ему управление. Для создания товарищества собственников жилья необходимо провести общее собрание, выбрать на нем председателя, секретаря собрания, членов счетной комиссии, способа управления домом.

За решение об организации ТСЖ должно проголосовать более 50% собственников площадей в доме, после чего в Жилищную инспекцию предоставляется протокол собрания и устав для регистрации, и одновременно с этим регистрируется юридическое лицо. Также расторгается договор с УК. После регистрации управление имуществом переходит к ТСЖ.