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С каких перечислений на карту нужно платить налог

Лера Букина
1 час назад

Если работодатель перечисляет зарплату непосредственно на карту, то дополнительному налогообложению они не подлежат, поскольку это уже зарплата за вычетом НДФЛ. В каких случаях поступления на карту облагаются налогами, агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

С каких перечислений на карту нужно платить налог
Фото: ТАССТАСС

Облагается налогом доход от сдачи жилья, а также любой профессиональный доход. Россиянам, сдающим недвижимость, Уткин рекомендовал зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить 4% с арендной платы.

«Что касается выигрышей в лотерее, в букмекерских конторах, то здесь есть «окно» в 4 тысячи рублей. То есть если выигрыш составил 10 тысяч, то налог будет платиться только с 6 тысяч рублей. При любом раскладе — это 13%. Если речь идет о выигрыше в рекламной акции, то здесь налог составит 35%, но в общей сложности он может превысить и 50%», — подчеркнул эксперт.

В большинстве случае налоговый агент, уплачивающий взносы, - компания, проводившая акцию. Поэтому, как отметил юрист, «не стоит удивляться, если вместо выигранных 50 тысяч рублей на счет придут только плюс-минус 25 тысяч».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов предложил освободить от подоходного налога зарабатывающих не больше 20 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что в России на протяжении нескольких лет не меняли законодательство в части подоходного налога, но рано или поздно это произойдет.

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