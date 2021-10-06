С каких перечислений на карту нужно платить налог

«Что касается выигрышей в лотерее, в букмекерских конторах, то здесь есть «окно» в 4 тысячи рублей. То есть если выигрыш составил 10 тысяч, то налог будет платиться только с 6 тысяч рублей. При любом раскладе — это 13%. Если речь идет о выигрыше в рекламной акции, то здесь налог составит 35%, но в общей сложности он может превысить и 50%», — подчеркнул эксперт.