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Когда с кредитом стоит повременить: совет эксперта

Лера Букина
54 минуты назад

Перед оформлением кредита в банке нужно изучить ситуацию на финансовых рынках, оценить свой «кредитный потенциал», заявил агентству «Прайм» директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Когда с кредитом стоит повременить: совет эксперта
Фото: ТАССТАСС

«Оцените, насколько у вас стабильно с доходами и как прочно материальное положение. Ведь будущее непредсказуемо, неплохо иметь запас прочности на случай непредвиденных ситуаций», — рекомендует эксперт.

Нужно сравнить инфляцию, ставку кредита и динамику своих доходов. Если доходы будут расти быстрее инфляции, то погасить кредит будет легче. В обратном случае брать ссуду не следует, отмечает Солодков.

Он также советует брать кредит в той валюте, в которой человек получает доход.

«Пытаться выгадать за счет колебаний валютных курсов или разницы процентных ставок – дело очень опасное, шансы выиграть практически нулевые, а вот потерять все, что есть — вполне возможно», — заявил Солодков.

Он привел в пример ситуацию, когда россияне массово взяли ипотеку в долларах, потому что проценты по ним были ниже, чем в рублях. После обвала на рынках и падения курса рубля к доллару у заемщиков не оказалось в достаточном количестве рублей для покупки долларов и погашения своих ипотечных долгов.

Ранее сообщалось, что доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам августа 2021 года уменьшилась на 0,1 процентного пункта — до 4,4%, установив новый исторический минимум.

Личный счет,Василий Солодков,ВШЭ,
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