Названы сферы с быстро растущими зарплатами

По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, за 9 месяцев 2021 года предлагаемые зарплаты в России выросли на 9% — с 45 728 рублей в январе 2021-го до 49 906 рублей в сентябре. Наибольший прирост продемонстрировали средние доходы представителей медицинских и фармацевтических профессий (+36%, с 37 400 рублей в январе до 50 699 в сентябре). На второй строчке — домашний персонал. Там зарплаты увеличились на 20%, с 50 572 до 60 889 рублей. Также зафиксирован рост зарплат в автомобильном бизнесе, науке и образовании — на 10%. Аналогичный рост произошел у административного персонала. Что касается других профобластей, то там предлагаемые зарплаты выросли от 2% до 8%. На госслужбе и в сфере безопасности доходы, напротив, упали.