Названы сферы с быстро растущими зарплатами

Этой осенью на рынке труда наблюдается рост зарплат и востребованность обслуживающего персонала и работников в сфере производства. Данный тренд отмечает издание Life.ru.
По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, за 9 месяцев 2021 года предлагаемые зарплаты в России выросли на 9% — с 45 728 рублей в январе 2021-го до 49 906 рублей в сентябре. Наибольший прирост продемонстрировали средние доходы представителей медицинских и фармацевтических профессий (+36%, с 37 400 рублей в январе до 50 699 в сентябре). На второй строчке — домашний персонал. Там зарплаты увеличились на 20%, с 50 572 до 60 889 рублей. Также зафиксирован рост зарплат в автомобильном бизнесе, науке и образовании — на 10%. Аналогичный рост произошел у административного персонала. Что касается других профобластей, то там предлагаемые зарплаты выросли от 2% до 8%. На госслужбе и в сфере безопасности доходы, напротив, упали.
Самый большой прирост в зарплатах сейчас наблюдается там, где высокий спрос на кадры, заявил директор по развитию бизнеса платформы «Рокет ворк» Сергей Сухоставец.
«Только в строительной сфере Минстрой недавно заявлял о нехватке 2 млн рабочих. И зарплаты строителей и мастеров по ремонту растут сейчас быстрее всего. В среднем рост вознаграждений — на 25–30% по сравнению с прошлым годом. Также из-за нехватки трудовых мигрантов, помноженной на возросшую популярность удаленного потребления, растут зарплаты у грузчиков, складских рабочих, курьеров — в среднем тоже на 25%», — заявил он.
Как отметила Игнатова, быстрее всего находят работу представители рабочих, производственных и строительных профессий. Также высокий спрос приходится на специалистов в сфере транспорта и логистики, IT, медицины, автомобильного бизнеса.
Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года больше всего зарплаты вырастут в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Забайкалье, Калмыкии и Дагестане. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития по социально-экономическому развитию на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.