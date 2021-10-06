В России продают батончики Bounty за 30 тысяч рублей

Пользователь Avito, подписанный как Юрий Кривов, опубликовал на онлайн-площадке объявление о продаже батончика Bounty за 30 тысяч рублей.
На данный ход его подтолкнула статья в «Коммерсантъ» о проблемах с поставками сладости.
В подтверждение пользователь разместил в описании объявления выжимку из статьи. Согласно ей американская компания Mars ограничит поставки батончиков и конфет Bounty в России. Решение связано с нехваткой кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях. Проблемы с поставками могут продлиться до 2022 года.
В описании объявления также приводятся слова директора по корпоративным отношениям Mars Wrigley Россия Елизаветы Александровой о том, что дефицита продукции Bounty в магазинах не будет. Однако Юрий Кривов видимо с этим не согласен, поэтому и решил продать на Avito батончик за 30 тысяч рублей.
Пользователь не в первый раз публикует объявление подобного характера. Ранее он пытался продать за один миллион рублей «красную премиальную» лапшу быстрого приготовления торговой марки «Доширак».
Отметим, что Юрий Кривов не единственный пользователь Avito, которому пришла идея о продаже батончиков за круглую сумму на фоне статьи в «Коммерсантъ». У других цена за сладость не превысила 20 тысяч рублей.