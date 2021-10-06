В России продают батончики Bounty за 30 тысяч рублей

Пользователь Avito, подписанный как Юрий Кривов, опубликовал на онлайн-площадке объявление о продаже батончика Bounty за 30 тысяч рублей.

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На данный ход его подтолкнула статья в «Коммерсантъ» о проблемах с поставками сладости.

В подтверждение пользователь разместил в описании объявления выжимку из статьи. Согласно ей американская компания Mars ограничит поставки батончиков и конфет Bounty в России. Решение связано с нехваткой кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях. Проблемы с поставками могут продлиться до 2022 года.

В описании объявления также приводятся слова директора по корпоративным отношениям Mars Wrigley Россия Елизаветы Александровой о том, что дефицита продукции Bounty в магазинах не будет. Однако Юрий Кривов видимо с этим не согласен, поэтому и решил продать на Avito батончик за 30 тысяч рублей.

Пользователь не в первый раз публикует объявление подобного характера. Ранее он пытался продать за один миллион рублей «красную премиальную» лапшу быстрого приготовления торговой марки «Доширак».