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Денежные переводы онлайн обложат налогом

Елена Прошина
52 минуты назад

Россиян предупредили, что ряд переводов на банковские карты могут облагаться налогом, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Павла Уткина.

Денежные переводы онлайн обложат налогом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, налогом облагается поступление любого профессионального дохода, кроме заработной платы, которая зачисляется на карту уже за вычетом НДФЛ. Этот налог оплачивает работодатель.

Также налогом в 13 процентов облагаются выигрыши в лотереях и букмекерских конторах. При выигрыше в рекламной акции гражданин будет обязан заплатить 35 процентов налога, однако его размер может превысить и 50 процентов, отмечает юрист.

Уткин напомнил, что налогом облагается доход от сдачи жилья. Он посоветовал владельцам арендованных квартир зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить четыре процента с оплаты за сдачу квартиры.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что россиян, зарабатывающих меньше 20 тысяч рублей в месяц, необходимо освободить от уплаты подоходного налога. По его словам, первый шаг — установление подоходного налога в размере 15% для граждан с суммарным годовым заработком, превышающим пять миллионов рублей.

Освобождение от уплаты подоходного налога россиян должно стать вторым шагом.

Личный счет,Павел Уткин,Ярослав Нилов,Госдума,
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