Регионы обязали снизить тарифы на вывоз мусора

В ходе проверок Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала существенные завышения тарифов в сфере обращения с бытовыми отходами, которые устанавливают региональные власти, пишут «Известия».

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Регулятор выдал предписания об устранении выявленных нарушений, с тем, чтобы исключить из состава тарифов экономически необоснованные средства. Так, во время проверки ФАС в министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области были найдены нарушения при установлении тарифов на 2019-2020 годы для операторов «Центр экологических технологий» и «Горкомхоз». Как показали предварительные расчеты, компаниям рекомендовано снизить тарифы на 75% и 32% соответственно.

Ранее после проверок тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами были снижены в Курганской области и Красноярском крае — на 2,6%. В ведомстве отмечают, что продолжают поступать жалобы на несогласие с установленными тарифами от россиян и региональных операторов, поэтому проверки ФАС будут продолжены.

Отмечается, что подобные случаи распространены в субъектах страны. Это нарушения как региональных операторов, которые не выполняют свои обязательства по договорам с региональными властями, так и госрегуляторов, устанавливающих тарифы, но не выполняющих функцию контроля соблюдения всех обязательств.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ход мусорной реформы в стране. По его словам, РФ ежегодно генерирует 70 млн тонн бытовых отходов.