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140 рублей за пачку: в России подорожают сигареты

Лера Букина
50 минут назад

Во втором полугодии 2021 года средняя цена на сигареты может составить 140-145 рублей за пачку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных ОFD.ru.

140 рублей за пачку: в России подорожают сигареты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, сигареты уже подорожали. В среднем, согласно подсчетам аналитиков, стоимость одной пачки выросла на 12,4% - со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021 года. Аналитики связывают это с повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.

Говоря о стиках, аналитики отметили, что за период с января по июнь 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года средняя их стоимость осталась прежней (155 рублей за пачку).

«Что касается изменений средней стоимости стиков, то, скорее всего, она увеличится не более чем на 5-7% во втором полугодии 2021 года», – полагают в компании.

Ранее сообщалось, что Совет по вопросам развития табачной промышленности, куда входят и российские подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International, предупредил Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о наличии риска остановки производства сигарет в странах ЕАЭС. Как отмечалось, это может произойти, если ЕЭК решит ввести новые правила регулирования табачного сырья, по которым оно станет относиться к продукции с высоким фитосанитарным риском.

Личный счет,Philip Morris,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
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