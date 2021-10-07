Как вырастут тарифы на электричество в 2022 году

Тариф за свет для каждого региона России в 2022 году может повыситься на 5% или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, устанавливаемого региональными властями. Это следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Проект приказа о минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию в России разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Их будут учитывать регионы в ходе расчета стоимости света для потребителей.

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Как отмечается, рост тарифов происходит обычно в июле. Дороже всего электроэнергия во второй половине 2022 года обойдется жителям Чукотского автономного округа, где максимальный уровень тарифа может достигнуть 9,27 рубля за киловатт. Также высокие тарифы будут в Москве (6,28 рубля), Московской области (6,23 рубля), Якутии (7,23 рубля) и Камчатском крае (7,29 рубля).

Дешевле всего электроэнергия будет стоить в Иркутской области (1,27 рубля за киловатт), Хакасии (2,44 рубля), Дагестане (2,97 рубля), Чечне (3,09 рубля) и Мурманской области (3,10 рубля).

Также сообщается, что в некоторых регионах используются дифференцированные тарифы. Если потребление энергии будет происходить в пределах социальной нормы, тарифы могут колебаться от 1,13 до 2,98 рубля, а сверх нормы — от 4,57 до 4,8 рубля за киловатт. Такие тарифы применяют в Красноярском и Забайкальском краях, Владимирской, Нижегородской, Орловской и Ростовской областях.