Топ-7 положенных пенсионерам льгот

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Руслан Абрамов рассказал о льготах, положенных пенсионерам, в том числе об отмене налога на имущество и урезанном налоге на земельные участки. Об этом рассказали «Известия».
Абрамов напомнил, что пенсионеры освобождены от уплаты налогов на квартиру, жилой дом, гараж и другое имущество, но эта льгота распространяется только на один объект каждого вида.
Кроме того, пенсионеры не платят налоги с некоторых доходов - пенсий и социальных доплат к ним.
В последние несколько лет пенсионеры получили возможность уменьшить налог на земельный участок, находящийся у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении.
«А если пенсионер построил или купил жилой дом (квартиру, комнату или долю в них) при уплате налогов он может вычесть из своих доходов расходы на покупку этого жилья», - подчеркнул Абрамов.
Пенсионеры могут воспользоваться и льготами по транспортному налогу, но их размер варьируется в зависимости региона и составляет от 20 до ста процентов.
Один раз в два года неработающие пенсионеры, получатели трудовых пенсий по старости или по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера, могут воспользоваться правом на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно на территории РФ.
Также россияне пенсионного возраста имеют право на льготный проезд на самолетах, поездах и другом общественном транспорте. Это может быть бесплатный проезд (как в Москве и области) или денежная компенсация по примеру Новгородской или Нижегородской областей.
Портал РБК ранее составил список малоизвестных льгот на услуги ЖКХ. В частности, пенсионеры 70-79 лет оплачивают только половину взноса на капремонт, а с 80 лет полностью перестают его уплачивать. Скидка в 50 процентов на уплату взносов также предоставляется ветеранам труда, людям с первой и второй группами инвалидности, инвалидам войны.