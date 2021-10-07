Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 80.72
Войти в почту

Топ-7 положенных пенсионерам льгот

Мария Иванова
19 минут назад

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Руслан Абрамов рассказал о льготах, положенных пенсионерам, в том числе об отмене налога на имущество и урезанном налоге на земельные участки. Об этом рассказали «Известия».

Топ-7 положенных пенсионерам льгот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Абрамов напомнил, что пенсионеры освобождены от уплаты налогов на квартиру, жилой дом, гараж и другое имущество, но эта льгота распространяется только на один объект каждого вида.

Кроме того, пенсионеры не платят налоги с некоторых доходов - пенсий и социальных доплат к ним.

В последние несколько лет пенсионеры получили возможность уменьшить налог на земельный участок, находящийся у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении.

«А если пенсионер построил или купил жилой дом (квартиру, комнату или долю в них) при уплате налогов он может вычесть из своих доходов расходы на покупку этого жилья», - подчеркнул Абрамов.

Пенсионеры могут воспользоваться и льготами по транспортному налогу, но их размер варьируется в зависимости региона и составляет от 20 до ста процентов.

Один раз в два года неработающие пенсионеры, получатели трудовых пенсий по старости или по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера, могут воспользоваться правом на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно на территории РФ.

Также россияне пенсионного возраста имеют право на льготный проезд на самолетах, поездах и другом общественном транспорте. Это может быть бесплатный проезд (как в Москве и области) или денежная компенсация по примеру Новгородской или Нижегородской областей.

Портал РБК ранее составил список малоизвестных льгот на услуги ЖКХ. В частности, пенсионеры 70-79 лет оплачивают только половину взноса на капремонт, а с 80 лет полностью перестают его уплачивать. Скидка в 50 процентов на уплату взносов также предоставляется ветеранам труда, людям с первой и второй группами инвалидности, инвалидам войны.

Личный счет,РБК,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители