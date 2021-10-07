Топ-7 положенных пенсионерам льгот

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Руслан Абрамов рассказал о льготах, положенных пенсионерам, в том числе об отмене налога на имущество и урезанном налоге на земельные участки. Об этом рассказали «Известия».

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Абрамов напомнил, что пенсионеры освобождены от уплаты налогов на квартиру, жилой дом, гараж и другое имущество, но эта льгота распространяется только на один объект каждого вида.

Кроме того, пенсионеры не платят налоги с некоторых доходов - пенсий и социальных доплат к ним.

В последние несколько лет пенсионеры получили возможность уменьшить налог на земельный участок, находящийся у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении.

«А если пенсионер построил или купил жилой дом (квартиру, комнату или долю в них) при уплате налогов он может вычесть из своих доходов расходы на покупку этого жилья», - подчеркнул Абрамов.

Пенсионеры могут воспользоваться и льготами по транспортному налогу, но их размер варьируется в зависимости региона и составляет от 20 до ста процентов.

Один раз в два года неработающие пенсионеры, получатели трудовых пенсий по старости или по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера, могут воспользоваться правом на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно на территории РФ.

Также россияне пенсионного возраста имеют право на льготный проезд на самолетах, поездах и другом общественном транспорте. Это может быть бесплатный проезд (как в Москве и области) или денежная компенсация по примеру Новгородской или Нижегородской областей.