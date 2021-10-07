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Россияне добровольно отказались от льгот и налоговых вычетов

Лера Букина
18 минут назад

57% опрошенных россиян не пользуются мерами социальной поддержки, которые предусмотрены законами. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Россияне добровольно отказались от льгот и налоговых вычетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольшая доля тех, кто не пользуется никакими видами социальной поддержки, – в Санкт-Петербурге (64%), на Дальнем Востоке (61%) и в Приволжье (61%).

43% респондентов, напротив, пользуются различными мерами поддержки — льготами, выплатами и налоговыми вычетами. 22% из них стремятся получить поддержку при каждой возможности.

Граждане, не пользующиеся социальной поддержкой, объяснили, почему так произошло. Как выяснилось, каждый третий (33%) не знает о том, что в России существуют льготы, вычеты и другие подобные меры.

Наименее информированными в данном вопросе оказались жители Южного федерального округа (39%), Приволжья (37%) и Дальнего Востока (37,5%). Каждый пятый (24%) не считает необходимым оформлять выплаты, поэтому этого не делает.

Россияне старше 60 лет проинформированы о выплатах больше всего. Только 27,9% опрошенных пожилых граждан из общего числа участников данной возрастной категории не обращаются за выплатами из-за неосведомленности.

Ранее сообщалось, что люди предпенсионного возраста имеют право на налоговые льготы (освобождение от имущественного и земельного налогов). Если же они потеряли работу, то им предоставляется повышенный размер пособия по безработице и бесплатное профессиональное обучение.

Личный счет,Ханты-Мансийский банк "Открытие",РБК,
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