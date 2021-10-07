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Как уменьшить плату за отопление. Советы эксперта

Алиса Селезнёва
41 минуту назад

Отслеживание теплопотерь в доме поможет снизить размер оплаты за отопление. Об этом рассказали опрошенные URA.RU эксперты.

Как уменьшить плату за отопление. Советы эксперта
Фото: пресс-служба правительства Московской областипресс-служба правительства Московской области

По словам эколога, инженер-физика, автора учебника «Управление ЖКХ» Ильи Рыбальченко, жильцы многоквартирного дома смогут снизить сумму в платежках, если начнут «внимательно следить за тем, что происходит в доме с форточками, дверями, с их открытием».

«В дом как бы накачивается и накачивается тепло, теплосчетчик внизу крутится, как бешеный. Нужно обязательно посмотреть тепловой режим дома. По правилам, должно быть 20 градусов в квартире и 18 градусов в угловой комнате, а иногда, в силу неправильной регулировки, наблюдаем дома 25-26 градусов», — объяснил эксперт.

Он также призвал закрывать окна на лестничных площадках и подъездную дверь, чтобы не получить трубу, высасывающую тепло из здания.

Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук также посоветовал жильцам обратить внимание на то, как управляющая компания готовит дом к зиме, в том числе и проверить остекление площадок.

«Окно на лестничной площадке должно быть остеклено не в одно, а в два стекла, как положено, чтобы создавать тепловой барьер и не топить улицу. Чтобы чердаки у нас были теплые, а тепло, от которого потом растут сосульки, не выходило на улицу. Сосульки — это плохая управляющая компания, если растут у нее сосульки, значит, дом был не готов к зиме», - пояснил он.

Эксперт также обратил внимание, что за сосульки заплатили именно собственники квартир, так как снег на крыше подтапливают «источники тепла, которых не должно быть».

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова подчеркнула, что снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг будет способствовать изменение системы учета и оплаты отопления, а также замена изношенного оборудования и строительство энергоэффективного жилья. По ее словам, сейчас изношенность коммунальных сетей в России в среднем составляет 60%.

Личный счет,Виктор Федорук,Счетная палата,
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