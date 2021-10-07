Как уменьшить плату за отопление. Советы эксперта

«Окно на лестничной площадке должно быть остеклено не в одно, а в два стекла, как положено, чтобы создавать тепловой барьер и не топить улицу. Чтобы чердаки у нас были теплые, а тепло, от которого потом растут сосульки, не выходило на улицу. Сосульки — это плохая управляющая компания, если растут у нее сосульки, значит, дом был не готов к зиме», - пояснил он.