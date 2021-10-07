Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 79.91
Войти в почту

Россиян предупредили о блокировке банковских карт

Лера Букина
1 час назад

Российское законодательство обязывает банки определять мошеннические сделки, противодействовать им и блокировать карту клиента при подозрении на незаконные переводы. Об этом агентству «Прайм» заявил менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

Россиян предупредили о блокировке банковских карт
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что в структуре каждого банка имеются специальные подразделения, выполняющие две функции, – защиту своих клиентов от злоумышленников и выполнение норм регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

«В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк», — пояснил эксперт.

Подозрение может вызвать большое количество переводов за короткий отрезок времени или частое снятие наличных, указал Шевский.

Специалистов отделов по противодействию отмывочным операциям волнует два вопроса: откуда деньги и куда они отправляются. Эти сотрудники рассматривают все крупные операции с точки зрения их возможной причастности к мошенническим. Перевод заморозят, если подозрение покажется основательным. Счет в таком случае блокируют на время, пока банк не получит все необходимые доказательства, которые смогут подтвердить законность операции, отметил Шевский.

«Подозрения специалистов вызывают случаи, если, например, перевод по счету оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких, как Египет или Чили», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России хотят ужесточить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы. Об этом заявили в Центробанке. Систему, которая анализирует каждую транзакцию и присваивает ей метку, характеризующую надежность, планируют распространить на все входящие платежи, включая переводы через терминалы.

Личный счет,Центральный банк России,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители