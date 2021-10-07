Россиян предупредили о блокировке банковских карт

Российское законодательство обязывает банки определять мошеннические сделки, противодействовать им и блокировать карту клиента при подозрении на незаконные переводы. Об этом агентству «Прайм» заявил менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

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Он отметил, что в структуре каждого банка имеются специальные подразделения, выполняющие две функции, – защиту своих клиентов от злоумышленников и выполнение норм регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

«В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк», — пояснил эксперт.

Подозрение может вызвать большое количество переводов за короткий отрезок времени или частое снятие наличных, указал Шевский.

Специалистов отделов по противодействию отмывочным операциям волнует два вопроса: откуда деньги и куда они отправляются. Эти сотрудники рассматривают все крупные операции с точки зрения их возможной причастности к мошенническим. Перевод заморозят, если подозрение покажется основательным. Счет в таком случае блокируют на время, пока банк не получит все необходимые доказательства, которые смогут подтвердить законность операции, отметил Шевский.

«Подозрения специалистов вызывают случаи, если, например, перевод по счету оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких, как Египет или Чили», — подытожил эксперт.