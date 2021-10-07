Успеть до 1 ноября: как получить 10 тысяч на школьников

До конца октября необходимо успеть подать заявление на единовременную выплату школьникам, иначе с 1 ноября право на нее будет утрачено. Какие еще изменения по выплатам ожидаются с 1 ноября, разбирался «Лайф».

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребенка. Выплаты начались со 2 августа.

Юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев напомнил, что эти деньги выплачиваются одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей, которые являются гражданами России. Однако выплата не делается автоматически. За ней необходимо обратиться в Пенсионный фонд России. И тем, кто этого еще не сделал, нужно решить вопрос до 1 ноября 2021 года при помощи портала госуслуг или лично.

«Если человек подает заявление лично, то нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. Если речь идет о представителе заявителя, то потребуется еще и документ, который подтверждает его полномочия», — пояснил Эрдни Манджиев.

В ПФР уточнили, что в заявления родителям нужно указать именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. «Счет при этом должен принадлежать именно родителю, который подает заявление, а не кому-либо из его близких или родственников», - пояснили в фонде.

Экономист Андрей Лобода также напомнил, что Пенсионному фонду России было передано 17 видов социальных выплат, которые будут осуществляться по принципу «одного окна». В их числе пособия на детей, обязательные выплаты пострадавшим от радиационных аварий, выплаты жертвам репрессий.