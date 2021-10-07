Россиянам помогут деньгами: началось перечисление выплат в 10 360 рублей

Россияне, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут получать от государства 10 360 рублей ежемесячно, сообщает «Царьград».

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В конце января 2020 года президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал основной задачей преодоление бедности. В марте вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году планируется заключить около 300 тысяч социальных контрактов, таким образом, помощь получат около одного миллиона россиян с низкими доходами.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с теми россиянами, чей доход не достигает прожиточного минимума, и кому требуется помощь для преодоления трудной жизненной ситуации.

В Минтруде отметили, что заключившие социальный контракт будут поучать по 10 360 рублей ежемесячно, при этом срок выплат органичен. После истечения 6 месяцев этого периода необходимо заново заключить контракт, если удастся доказать, что трудная жизненная ситуация не была преодолена.

На выплаты могут претендовать семьи с детьми до 18 лет, в которых оба родителя - неработающие инвалиды, бездетные супружеские пары, в которых один из супругов не работает и является инвалидом, неработающие инвалиды без семьи, несовершеннолетние, ставшие родителями.