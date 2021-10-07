Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 80.13
Войти в почту

Россиянам помогут деньгами: началось перечисление выплат в 10 360 рублей

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Россияне, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут получать от государства 10 360 рублей ежемесячно, сообщает «Царьград».

Россиянам помогут деньгами: началось перечисление выплат в 10 360 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце января 2020 года президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал основной задачей преодоление бедности. В марте вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году планируется заключить около 300 тысяч социальных контрактов, таким образом, помощь получат около одного миллиона россиян с низкими доходами.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с теми россиянами, чей доход не достигает прожиточного минимума, и кому требуется помощь для преодоления трудной жизненной ситуации.

В Минтруде отметили, что заключившие социальный контракт будут поучать по 10 360 рублей ежемесячно, при этом срок выплат органичен. После истечения 6 месяцев этого периода необходимо заново заключить контракт, если удастся доказать, что трудная жизненная ситуация не была преодолена.

На выплаты могут претендовать семьи с детьми до 18 лет, в которых оба родителя - неработающие инвалиды, бездетные супружеские пары, в которых один из супругов не работает и является инвалидом, неработающие инвалиды без семьи, несовершеннолетние, ставшие родителями.

Выплаты получат и те, кто в одиночку воспитывает двух и более детей. Тем, кто заключил контракт с соцслужбами, уже начали переводить деньги на карту.

Личный счет,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Минтруд,Царьград ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители