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В Госдуме предложили выплачивать отцам по ₽2 тысячи

Лера Букина
1 час назад

Избранный депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой ввести «отцовскую карту». Речь идет о ежемесячной выплате отцам в малообеспеченных семьях в размере 2 тысяч рублей для проведения совместного досуга с детьми. Соответствующее письмо Чернышов направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, передает ТАСС.

В Госдуме предложили выплачивать отцам по ₽2 тысячи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Роль отца в семье и в воспитании детей принижается еще со времен Советского Союза, поскольку во главу угла ставился феминоцентризм. Такая ситуация способствовала кризису традиционной семьи, поскольку обществу навязывался постулат о том, что воспитанием детей всегда занимается мать, даже капитал на ребенка называется материнским», – подчеркнул Чернышов.

Он считает, что утверждение президентом РФ Владимиром Путиным Дня отца укрепит семейные ценности.

«В дополнение к этому я предлагаю ввести понятие "отцовской карты"», – добавил депутат.

Предлагается начислять две тысячи рублей в месяц на каждого ребенка в семье на так называемую отцовскую карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы эти деньги нельзя было потратить на другие нужды.

Чернышов считает, что выплаты будут способствовать сближению отца и ребенка. По его словам, «отцовская карта» понадобится семьям, чей доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести федеральный отцовский капитал в качестве одной из мер поддержки многодетных семей.

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