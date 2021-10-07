В Госдуме предложили альтернативу транспортному налогу

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить в России транспортный налог и заменить его дополнительным сбором при покупке топлива. Об этом сообщает URA.RU.
«Транспортный налог идет в бюджет региона, где зарегистрирован автомобиль. Транспорт может быть зарегистрированным в одном регионе, а экологию и дороги портить в другом субъекте страны. Получается несправедливо. Если заправляешься в конкретном регионе, в нем ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо», — заявил парламентарий.
Многие россияне вынуждены уплачивать налог, даже если не используют личное транспортное средство, добавил Нилов.
«Сегодня работает такая схема: ездишь — не ездишь, все равно платишь. А есть сезонный транспорт, например, кто-то использует автомобиль только для поездки на дачу и транспорт стоит в гараже всю зиму. Мотоциклы используются только в весенне-летне-осенний период», — отметил он.
По словам депутата, чтобы не платить транспортный налог, люди придумывают разные схемы, например, на время снимают автомобиль с учета.
«Зачем мы заставляем людей использовать такие схемы, когда можно сделать так: заправляешься, то есть, ездишь, тогда платишь и будет справедливо», — предложил он.
Ранее сообщалось, что на скидку по транспортному налогу могут претендовать инвалиды первой и второй группы, ветераны и инвалиды боевых действий и Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также лица, награжденные званием Героя СССР и России и орденами Славы. Кроме того, транспортный налог не платят владельцы малолитражных транспортных средств с мотором мощностью менее 70 лошадиных сил.