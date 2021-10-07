Когда придется заплатить налог при переводе денег на карту

В зависимости от источника поступления некоторые переводы на карту облагаются налогами, сообщил «Прайм» юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

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Так, если деньги пришли на карту от работодателя, налог с этой суммы платить не нужно, так как из этой суммы бухгалтерия уже вычла НДФЛ. Если поступила оплата за профессиональную деятельность, необходимо уплатить 13% подоходного налога – при годовом доходе до 5 млн рублей и 15% - с любой суммы выше этого порога.

По словам юриста, также облагается налогом доход от сдачи жилья в аренду. В этом случае лучше зарегистрироваться в качестве самозанятого, чтобы платить налог в размере 4% с арендной платы. Для впервые вставших на учет предусмотрен налоговый вычет - 10 тысяч рублей. Налогом также облагается любой профессиональный доход.

Налог нужно будет заплатить и при выигрыше в лотерею. Суммы до 4 тысяч рублей налогом не облагаются. С того, что сверх этой суммы, нужно заплатить 13%.

«Если речь идет о выигрыше в рекламной акции, то здесь налог составит 35%, но в общей сложности он может превысить и 50%», — пояснил юрист.

По его словам, в большинстве случаев налог уплачивает компания, проводившая розыгрыш, и, например, из выигранных 50 тысяч рублей на счет могут прийти только около 25 тысяч.