Какие товары максимально подорожают к концу года

К концу 2021 года больше всего подорожают непродовольственные товары — на 7,2%. Это станет максимумом с 2015 года. В 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не должна превысить 4%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

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Согласно прогнозу ведомства, цены на продовольственные товары (без учета овощей и фруктов) к концу года вырастут на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. В среднем за год подорожание будет более значительным — на 7%.

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Таким образом, рост стоимости товаров составит 6,2% по итогам 2021 года. Что касается инфляции в сфере услуг, то показатель роста будет на уровне 4,5%. Услуги ЖКХ станут дороже на 3,8%, все остальные услуги — на 4,8%.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен к концу года затронет стройматериалы (+25% год к году), табачные изделия (+19% г/г), мебели и автомобили (+11% г/г), считает старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.

Советник президента ЦСР Елена Разумова указала на беспрецедентные темпы роста цен на древесное сырье в мире весной 2021 года. По ее словам, они в 3,5 раза превысили средние показатели предыдущих пяти лет. В этой связи под ценовой удар попадет все, что связано с деревообработкой. Речь, в частности, идет о бумаге, мебели, товарах для строительства. Также подорожает продукция, где используется пластик и нефтехимия: пленки, бытовая химия, текстиль из искусственных волокон. Разумова также отметила, что из-за роста цен на металлы на мировом рынке увеличатся темпы повышения цен на автомобили и посуду. Она также уверена, что акцизы на табачную продукцию станут причиной ее подорожания на 12–15%.

Меньше всего подорожают одежда и обувь — на 3–8%. Такой прогноз дала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Это обусловлено тем, что большинство производителей работают по предзаказам, которые уже оплачены и даже отгружены.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин не исключил инфляции в 2021 году на уровне 7,5%. Прогноз Минэка – 5,8%.