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Как скан паспорта может подвести под чужой кредит

Мария Иванова
37 минут назад

Несколько жителей Липецка стали жертвами банковских мошенников, незаконно оформивших на них кредиты благодаря сканам паспортов. Опрошенные Life эксперты советуют предоставлять только данные паспорты, а не копию, чтобы обезопасить себя от чужих кредитов.

Как скан паспорта может подвести под чужой кредит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Липецкую полицию обратились несколько местных жителей, заявивших, что один и тот же банк требует от них погашения кредитов, которые они не брали.

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Во время расследования полицейские выяснили, что один из менеджеров банка оформлял займы и кредитки по копиям документов. Эти копии он получил от своей знакомой, работавшей в частной компании по трудоустройству, - все пострадавшие ранее обращались в эту компанию. Мошенники обналичивали кредитные деньги через банкомат и присваивали их. Всего они украли более трех миллионов рублей.

Также Life рассказал о случае москвички Натальи, на которую повесили кредит в шесть миллионов рублей. В этом преступлении снова оказался замешан сотрудник банка. Данные женщины он получил от страхового агента, который когда-то оформлял для нее туристическую страховку и сохранил фото ее паспорта.

Юрист Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив рассказал, что по копиям чужих паспортов мошенники не только оформляют незаконные кредиты, но и совершают другие преступления.

«Например: арендуют квартиру, чтобы вывезти из нее мебель и технику, или оформляют sim-карты телефонов, с помощью которых в дальнейшем производятся хищения денег», - отметил он.

Без предоставления паспорта услугами банков, нотариусов и страховщиков воспользоваться не удастся. Эксперты считают, что снизить риски можно, соблюдая несколько правил.

Правило первое: не копия, а данные

Опрошенные Life эксперты рассказали, что часто компаниям не нужна копия паспорта клиента для хранения: паспортные данные указывают в самом оформляемом документе, к примеру, в доверенности или туристической страховке. При составления таких бумаг можно просто предъявить оригинал паспорта для сверки.

Если копию, скан или фото паспорта все же требуют, их можно отправить, закрыв свою подпись - чтобы ее невозможно было воспроизвести на поддельном договоре.

Правило второе - если копия, то только с пометкой

В управляющих компаниях или автосервисах часто требуют полные копии паспорта, вместе с подписью. В таких случаях юристы советуют делать заверение копии с пометкой (к примеру, «копия сделана 01.01.2021 для предоставления в ГБУ «Жилищник»). По мнению экспертов, такие бумаги мошенников не заинтересуют.

Что делать, если кредит уже оформлен

Юрист Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина рассказала, что обращение в банк или полицию «не приводит к немедленному решению проблемы». По ее мнению, стоит сразу готовиться к обращению в суд с иском о признании сделки недействительной. Готовясь к защите в суде, нужно заказать данные о своей кредитной истории и подать претензию в банк, выдавший кредит мошенникам.

Основатель Alpha Juris Илья Глушко ранее поделился планом действий для человека, на которого оформили кредит мошенники: по словам юриста, в первую очередь пострадавший должен обратиться в центральный каталог кредитных историй Центробанка. Если информация о чужом кредите подтвердилась, нужно оставить претензию в отношении банка, выдавшего деньги.

Обращение в банк должно быть составлено в письменной форме и содержать подробное описание ситуации. В нем пострадавший должен попросить о проведении проверки и обнулении задолженности. Ответ на претензию нужно сохранить для следующего шага - обращения в полицию. Если кредитор отклонил претензию, необходимо подать заявление в суд.

Глушко отмечал, что чаще всего от чужих кредитов страдают люди, потерявшие паспорта, а также жертвы телефонного или интернет-мошенничества. Если паспорт был скомпрометирован, его стоит заменить, посоветовал юрист.

Личный счет,Центральный банк России,
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